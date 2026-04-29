Information réglementée

Ageas et BNP Paribas S.A.: Notification de transparence

Conformément aux règles de transparence financière, BNP Paribas S.A a introduit le 29 avril 2026 une notification annonçant que, le 28 avril 2026, sa participation a franchi, à la hausse, le seuil légal de 20% des actions émises par Ageas et atteint 24,15%.

Motif de la notification

Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

Notification par

Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Personne(s) tenue(s) à notification

Voir annexe 1a.

Date de dépassement du seuil

28 avril 2026

Seuil franchi (in %)

20%

Dénominateur

213.938.280

Détails de la notification

Voir annexe 1b.

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas échéant)

La chaîne des entreprises contrôlées est disponible sur https://www.ageas.com/fr/investors/actionnaires .

Information supplémentaire

La présente notification de transparence a pour objet d'annoncer que BNP Paribas S.A., sur une base consolidée, et BNP Paribas Cardif S.A., sur une base individuelle, ont franchi le seuil de 20 % de participation. Cette notification fait suite aux opérations annoncées par BNP Paribas S.A. et Ageas le 8 décembre 2025.

Les 3.473.271 actions (1,62 %) du capital d'Ageas détenues par BNP Paribas Fortis SA/NV sont nanties au profit des porteurs d'obligations convertibles en actions Ageas (« CASHES ») en garantie de l'obligation de BNP Paribas Fortis SA/NV de leur livrer ces actions lors de l'exercice de leur droit de conversion en actions Ageas, conformément aux modalités de ces instruments. Les droits de vote attachés à ces actions Ageas sont suspendus.

Conformément à l'article 10, §4 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, les droits de vote détenus dans les livres de négociation ne sont pas pris en compte dans cette notification de transparence.

Le communiqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur le site web.

* article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes

Ageas est un groupe d’assurance international d’origine belge, coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 55.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel d’EUR 19,6 milliards en 2025.

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