Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ageas: en négociations pour un partenariat avec Saga information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Ageas annonce l'ouverture de négociations exclusives en vue de renforcer son partenariat avec Saga plc, le fournisseur britannique spécialisé dans les produits et services destinés aux personnes de plus de 50 ans, un segment de clientèle en expansion rapide.



Il s'agirait de créer un partenariat de 20 ans avec Saga Service Ltd pour distribuer des produits d'assurance de particuliers auto et habitation aux clients de Saga. En outre, Ageas rachèterait l'activité de souscription d'assurance de Saga, Acromas Insurance Company Ltd.



Sur la base de la contrepartie initiale et après les synergies de capital, l'impact estimé sur la solvabilité d'Ageas est de -5%. La transaction proposée n'affectera pas le programme actuel de rachat d'actions de la compagnie d'assurance belge.





Valeurs associées AGEAS 48,84 EUR Euronext Bruxelles -0,57%