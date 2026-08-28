Ageas dans le vert avec des propos de KBC Securities

(Zonebourse.com) - Au lendemain d'un repli de plus de 1,1%, Ageas regagne 0,8% à 74,3 EUR à Bruxelles, sur fond de propos de KBC Securities, qui relève son objectif de cours de 70 à 75 EUR, tout en maintenant pour l'instant une recommandation prudente d'"accumuler", compte tenu du potentiel de hausse limité par rapport au cours actuel de l'action.
A la suite des résultats dévoilés hier par la compagnie d'assurance belge, KBC indique avoir affiné ses estimations, en les augmentant "à l'exception de la réassurance, où l'écart du 1er semestre 2026 ne sera pas compensé au 2e semestre".
"L'activité non-vie s'est montrée résiliente, malgré un impact météorologique nettement plus important que ce que nous avions anticipé dans notre note de mai. L'activité vie, en revanche, s'est révélée exceptionnellement forte", rappelle l'établissement belge.
KBC souligne en outre une conférence avec les analystes "largement favorable", qui a apporté des précisions sur les objectifs annuels, ainsi que des signaux positifs concernant la tarification sur le marché britannique de l'assurance automobile et l'intégration d'esure.
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