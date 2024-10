Ageas annonce des négociations exclusives en vue de renforcer son partenariat avec Saga, le spécialiste britannique des plus de 50 ans

Ageas annonce l’ouverture de négociations exclusives avec Saga plc, le fournisseur britannique spécialisé dans les produits et services destinés aux personnes de plus de 50 ans, en vue de mettre en place un partenariat de 20 ans avec Saga Service Limited (SSL) pour la distribution des produits d’assurance pour particuliers Auto et Habitation aux clients de Saga. Parallèlement, Ageas rachèterait également l’activité de souscription d’assurance de Saga, AICL (Acromas Insurance Company Limited), qui ensemble forment la Transaction Proposée.

La Transaction Proposée cadre parfaitement avec la stratégie Elevate27 annoncée récemment par Ageas, qui vise à exploiter sa présence solide en Non-vie en Europe tout en accélérant les solutions ciblant une population vieillissante, un segment de clientèle en expansion rapide dans lequel le Groupe et Ageas UK possèdent déjà une présence forte et une expertise importante. Elle donne également à Ageas l’opportunité de renforcer sa position en tant qu’assureur de premier plan dans les produits pour particuliers au Royaume-Uni en lui apportant une envergure supplémentaire sur un marché européen clé pour le Groupe. En combinant le savoir-faire de Saga et l’expertise d’Ageas UK dans les produits d’assurance pour particuliers, notamment dans ce segment de clientèle, ce partenariat offre un avantage concurrentiel unique sur le marché des plus de 50 ans en pleine expansion.

Au titre de la Transaction Proposée, Ageas UK, filiale d’Ageas, conclurait un partenariat préférentiel de 20 ans avec Saga SSL, l’activité de courtage en assurances de Saga, qui a distribué plus de GBP 479 millions en primes souscrites brutes au cours de la période de 12 mois clôturée en juillet 2024 dans ses produits d’assurance Auto et Habitation. L’opération proposée représente un montant en espèces total de GBP 147,5 millions, soumis aux ajustements d’achèvement habituels, avec un gain supplémentaire potentiel pouvant atteindre GBP 60 millions, moyennant la réalisation d’objectifs convenus en matière de volumes de polices et de rentabilité. L’achèvement de la transaction avec AICL restera à la condition de la signature des documents de transaction définitifs et de l’accord des autorités réglementaires. En janvier 2024, les fonds propres (Tier 1 non restreint) et le capital de solvabilité d’AICL étaient respectivement de GBP 83 millions et GBP 54 millions.

Sur la base de la contrepartie initiale et après les synergies de capital, l’impact estimé sur la solvabilité du Groupe Ageas est de - 5 %.

La Transaction Proposée n’affectera pas le programme actuel de rachat d’actions du Groupe.

Informations de contexte sur Saga

Saga, créé il y a plus de 70 ans, est un spécialiste de la fourniture de produits et services pour les personnes de plus de 50 ans. La marque Saga est l'une des plus reconnues et dignes de confiance au Royaume-Uni. Saga est connu pour son haut niveau de service client et ses produits et services de haute qualité, primés, notamment les croisières et voyages, les assurances, les finances personnelles et les médias. ( www.saga.co.uk )

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas, a commenté : « Nous avons hâte de renforcer encore notre partenariat avec Saga, une marque bien connue au Royaume-Uni. Cette proposition cadre parfaitement avec la stratégie Elevate27 lancée récemment par le Groupe Ageas, qui vise à exploiter notre présence solide en Non-vie en Europe, à ajouter de l’envergure à notre activité et à exploiter une importante diversification du capital. Cette opération nous permet de nous développer sur un marché où nous possédons déjà une force et une expertise importantes. Ageas possède une longue tradition de partenariats réussis, et nous sommes convaincus que cette collaboration avec Saga ouvrira de nouvelles voies pour la création et l’accélération d’une croissance rentable. »

Ant Middle, CEO d’Ageas UK, a déclaré : « Cette Transaction Proposée avec Saga cadre parfaitement dans notre stratégie de croissance rentable des produits d’assurance pour particuliers au Royaume-Uni et de création de partenariats solides au bénéfice de nos clients. L’approfondissement de notre relation avec Saga libère encore plus d’opportunités d’accroître notre compétitivité dans un segment des plus de 50 ans en expansion rapide, un domaine dans lequel nous possédons déjà une force et une expertise conséquentes. Il s’appuie également sur notre excellence opérationnelle et technique et sur nos atouts dans la prise en charge des clients, offrant un plus grand potentiel d’exploitation des investissements importants réalisés dans notre activité ces trois dernières années, et met notre expertise à contribution pour répondre aux besoins uniques des clients de Saga. »

Mike Hazell, CEO de Saga plc, a commenté : Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de développer notre activité d'assurance habitation et automobile grâce à ce partenariat proposé avec Ageas. L'association de la marque fantastique de Saga et de l'expertise inégalée d'Ageas dans l'exploitation de partenariats d'assurance affinitaires réussis créerait une combinaison gagnante. Notre réputation commune de fournir des produits et services exceptionnels aux personnes de plus de 50 ans signifie que ce partenariat nous permettrait de servir encore plus de clients avec d'excellents produits à un excellent rapport qualité-prix. Saga est une entreprise unique avec une longue histoire, des collaborateurs formidables et des clients fidèles. Nous avons clairement indiqué depuis un certain temps que le développement d'une approche de partenariat est la bonne stratégie, nous offrant une voie de croissance légère en capital et la capacité de réduire la dette, conduisant à la création de valeur durable à long terme pour toutes nos parties prenantes.

Tandis qu’Ageas et Saga mènent des négociations exclusives, l’opération proposée reste soumise à l’accord des parties concernant les documents contraignants et à l’accord des autorités de tutelle, et la réalisation de l’opération n’est donc pas certaine à ce stade. Une nouvelle annonce sera réalisée le moment venu, selon le cas.

Conditions proposées

Partenariat

Le Partenariat serait d'une durée de 20 ans, avec l’ambition d’une mise en service d’ici fin 2025.

Ageas UK verserait à Saga une contrepartie initiale de GBP 80 millions à payer à ou autour de la date de mise en service.

De plus, Saga pourrait recevoir une contrepartie conditionnelle pouvant atteindre GBP 30 millions en 2026 et jusqu'à GBP 30 millions en 2032, sous réserve de l'atteinte de certains objectifs de volume et de rentabilité.

SSL recevrait une commission sur la prime brute émise (GWP) générée pendant la durée du Partenariat d’affinité et représente la valeur que SSL continuera à fournir à travers le Partenariat.





Acquisition d'AICL par Ageas

Ageas UK acquerrait AICL pour une contrepartie totale de GBP 67,5 millions, sous réserve des ajustements de clôture habituels.

La finalisation de la transaction AICL est prévue pour le Q2 2025 et est conditionnée à la signature de la documentation transactionnelle définitive et à certaines approbations réglementaires.

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et exerce également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas mène des activités d’assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 44 000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 17 milliards en 2023.

