Agathe Schittly rejoint le groupe Crystal

(Zonebourse.com) - Le groupe Crystal, acteur indépendant de la gestion de patrimoine en France, annonce la nomination d'Agathe Schittly au poste de chief operating officer (COO), effective depuis 1er juin 2026.

Membre du comité exécutif, Agathe Schittly sera en charge de la transformation opérationnelle du groupe et de la supervision de fonctions transverses clés, notamment les ressources humaines, le juridique et l'intégration, avec un périmètre susceptible d'évoluer en fonction des besoins du groupe.

Elle contribuera également à la structuration de la gouvernance et à la mise en oeuvre de la feuille de route stratégique.

À ce titre, sa mission sera d'accompagner la montée en performance des acquisitions récentes, de renforcer une culture commune entre les équipes, d'affirmer les ambitions européennes du groupe - à commencer par le Luxembourg - et de construire l'organisation qui permettra au groupe Crystal de franchir une nouvelle étape de croissance.

Agathe Schittly reportera directement à Jean-Maximilien Vancayezeele, président du groupe.

Elle a effectué l'ensemble de sa carrière au sein du groupe Oddo BHF, qu'elle a rejoint en 2005 aux ressources humaines, en charge du recrutement et de la marque employeur.

Elle évolue rapidement vers des fonctions stratégiques au sein de la gestion d'actifs, prenant la direction des produits et du marketing de Oddo BHF Asset Management dès 2007, puis celle de la stratégie, des produits et du marketing en 2015. À ce titre, elle pilote l'intégration de plusieurs entités en France et en Allemagne, contribuant à porter les encours sous gestion de 12 à 60 milliards d'euros.

En 2020, elle rejoint le Comité Exécutif du Groupe Oddo BHF en qualité de chief marketing & sustainability officer , avec la responsabilité de la stratégie client, du repositionnement de la marque et de la transformation digitale à l'échelle du groupe.

Agathe Schittly est diplômée d'HEC Paris et de l'INSEAD.

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