Tennis/Roland-Garros: Kostyuk écarte sa compatriote Svitolina et rejoint Andreeva en demi-finales

Open de France

par Vincent Daheron

L'Ukrainienne ‌Marta Kostyuk a éliminé mardi sa compatriote Elina Svitolina en ​quarts de finale de Roland-Garros pour rejoindre sa première demi-finale en Grand Chelem, où elle affrontera la Russe Mirra Andreeva.

Dans un ​duel de prétendantes à la victoire finale, Marta Kostyuk, récente lauréate du WTA ​1000 de Madrid, a pris le ⁠meilleur sur Elina Svitolina, victorieuse du WTA 1000 de ‌Rome en mai.

La 15e joueuse mondiale avait remporté le premier set avant de voir sa compatriote égaliser ​à une manche partout. ‌Mais dans le troisième et dernier set, Marta ⁠Kostyuk a pris le large en remportant les quatre derniers jeux du match (6-3, 2-6, 6-2).

La joueuse de 23 ans continue ⁠de surfer sur ‌une impressionnante série de désormais 16 victoires consécutives sur ⁠le circuit sur terre battue, empochant au passage le ‌WTA 250 de Rouen et le WTA 1000 ⁠de Madrid.

Elina Svitolina continue de buter sur le dernier ⁠carré de Roland-Garros, ‌seul tournoi du Grand Chelem où elle n'a jamais atteint ​les demi-finales.

Marta Kostyuk affrontera jeudi ‌Mirra Andreeva, première joueuse à composter dans la matinée son billet pour les demi-finales de ​Roland-Garros grâce à sa victoire sur la Roumaine Sorana Cirstea (6-0, 6-3).

La Russe de 19 ans a été expéditive, ⁠s'imposant en 56 minutes pour rejoindre le dernier carré du Grand Chelem parisien pour la deuxième fois de sa carrière.

En 2024, la huitième mondiale s'était inclinée aux portes de la finale face à l'Italienne Jasmine Paolini.

(Reportage Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin ​et Sophie Louet)