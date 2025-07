AFYREN reçoit une subvention de 4 M€ au profit d’AFYREN NEOXY et amorce sa stratégie d’investissement de performance

Nicolas Sordet, Directeur Général d’AFYREN commente : « Ce soutien public de l’État français vient consolider notre dynamique industrielle porteuse d’avenir, au service de la transition écologique et de la

souveraineté économique. Il intervient à un moment charnière de l’histoire d’AFYREN, puisqu’après avoir validé notre technologie à l’échelle industrielle, nous entrons dans une phase d’optimisation

opérationnelle et d’accélération commerciale. Cette subvention permet à AFYREN NEOXY de consolider ses acquis et d’amorcer ses projets d’investissement afin d’augmenter significativement les

performances de l’usine et raccourcir le chemin critique vers la rentabilité globale du Groupe. »