AFYREN réalise une augmentation de capital de 7 M€ pour accompagner son développement industriel

- AFYREN accueille à son capital plusieurs fonds gérés par Odyssée Venture, société de gestion spécialisée dans le financement des entreprises françaises de croissance, pour accompagner son déploiement industriel



- Renforcement des fonds propres d’AFYREN à un moment clé, marqué par la montée en puissance de la production de son usine AFYREN NEOXY et des réflexions stratégiques autour de l’actionnariat de cette dernière



Clermont-Ferrand/Lyon, le 25 février 2026 à 17h45 CET - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital de 7 millions d’euros (l' « Augmentation de Capital ») souscrite par plusieurs fonds gérés par Odyssée Venture, un acteur historique du capital investissement et un spécialiste français des entreprises de croissance.



Le prix d’émission de 2,55 euros par action représente une décote de 10,7% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des cours de bourse de l'action AFYREN au cours des 5 jours de cotation précédents celui de la fixation de ce prix d'émission soit du 18 au 24 février 2026 et une prime de 6,3% sur le cours de l’augmentation de capital du 26 novembre 2025.