 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AFYREN obtient la médaille d’argent EcoVadis et se positionne parmi les 8% des entreprises les plus performantes en matière de RSE dans le monde
information fournie par Boursorama CP 17/12/2025 à 07:30

• Obtention d’un score de 76/100, marqué par une nouvelle progression de 8 points par rapport à l’exercice précédent

• Attribution de la médaille d'argent à AFYREN par EcoVadis, leader en matière de notation de la durabilité

• AFYREN se positionne parmi le top 8% des entreprises les plus performantes évaluées dans le monde par EcoVadis

Clermont-Ferrand/Lyon, le 17 décembre 2025 à 07h30 CET - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, décroche pour la troisième année consécutive, une médaille d'argent EcoVadis, plateforme d'évaluation RSE indépendante parmi les plus reconnues, et améliore de nouveau son score, par rapport à l’exercice précédent.

Valeurs associées

AFYREN
2,7800 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank