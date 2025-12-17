AFYREN obtient la médaille d’argent EcoVadis et se positionne parmi les 8% des entreprises les plus performantes en matière de RSE dans le monde

• Obtention d’un score de 76/100, marqué par une nouvelle progression de 8 points par rapport à l’exercice précédent



• Attribution de la médaille d'argent à AFYREN par EcoVadis, leader en matière de notation de la durabilité



• AFYREN se positionne parmi le top 8% des entreprises les plus performantes évaluées dans le monde par EcoVadis



Clermont-Ferrand/Lyon, le 17 décembre 2025 à 07h30 CET - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, décroche pour la troisième année consécutive, une médaille d'argent EcoVadis, plateforme d'évaluation RSE indépendante parmi les plus reconnues, et améliore de nouveau son score, par rapport à l’exercice précédent.