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AFYREN et Terrial renouvellent leur partenariat dans les engrais potassiques fabriqués en France
information fournie par Boursorama CP 29/09/2026 à 07:45

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> AFYREN et Terrial annoncent le renouvellement du partenariat stratégique avec la signature d’un nouveau contrat pluriannuel de fourniture d’engrais d’une valeur globale de plusieurs dizaines de millions d’euros
> Ce contrat long terme renforce l’engagement des deux acteurs en faveur d’une agriculture française plus durable et moins dépendante des marchés internationaux sur les engrais

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