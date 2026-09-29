AFYREN et Terrial renouvellent leur partenariat dans les engrais potassiques fabriqués en France

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> AFYREN et Terrial annoncent le renouvellement du partenariat stratégique avec la signature d’un nouveau contrat pluriannuel de fourniture d’engrais d’une valeur globale de plusieurs dizaines de millions d’euros
> Ce contrat long terme renforce l’engagement des deux acteurs en faveur d’une agriculture française plus durable et moins dépendante des marchés internationaux sur les engrais
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