AFYREN et Südzucker célèbrent 5 ans de partenariat stratégique dans le domaine de la bioéconomie

• Les partenaires s'engagent à renouveler leur collaboration à long terme pour stimuler l'innovation durable et soutenir la transition vers une économie circulaire à faible émission carbone à l’échelle européenne

• Ensemble, AFYREN et Südzucker ont créé une nouvelle filière pour des produits biosourcés et durables



Clermont-Ferrand/Lyon, le 5 mai 2025 à 17h45 CEST – AFYREN (Euronext: ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire et Südzucker AG (SZUG.DE) s’engagent à renouveler leur partenariat de long terme pour faire progresser la production chimique durable, biosourcée et circulaire, alignée sur les objectifs de transition écologique de l'UE.