Retailleau dénonce la "tartufferie" de Lecornu sur un budget "tambouille"

Bruno Retailleau le 13 octobre 2025, à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Le président des Républicains, Bruno Retailleau, a dénoncé mercredi comme une "tartufferie" le choix de Sébastien Lecornu de procéder à des débats thématiques sur la défense ou l'énergie dans l'espoir de favoriser un compromis sur le budget qu'il rejette comme étant de "la tambouille".

La nouvelle méthode du Premier ministre, Sébastien Lecornu, "c'est de la tartufferie", a réagi M. Retailleau sur franceinfo.

"L'important pour le Parlement, ce n'est pas que de débattre, c'est de voter sur des textes qui vont s'appliquer et qui auront une vraie portée", a-t-il jugé.

Sur l'énergie, "il y a une proposition de loi (dite Gremillet, consacrant une relance massive du nucléaire) votée au Sénat en première lecture, ensuite à l'Assemblée, deuxième lecture au Sénat. Il suffirait d'un jour pour que cette proposition soit votée", a-t-il jugé.

Censé faire partie du socle commun (centre et droite) qui soutient le gouvernement, M. Retailleau est engagé dans une opposition virulente au gouvernement depuis son départ fracassant du ministère de l'Intérieur, même s'il n'est pas suivi par tous les députés LR dont le vote sera indispensable pour adopter le budget de l'État.

Sur le budget, "le Premier ministre parle de compromis. Moi, je parle de tambouille", a encore dénoncé le sénateur.

Il a justifié à nouveau le départ de son parti d'un gouvernement "où c'est Monsieur Olivier Faure (premier secrétaire du PS, NDLR) qui décide et Monsieur Sébastien Lecornu qui exécute, un gouvernement où il y a une totale confusion, une politique qui désespère parce que c'est la tambouille politicienne".