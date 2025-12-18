 Aller au contenu principal
AFYREN annonce son calendrier financier pour l’exercice 2026
information fournie par Boursorama CP 18/12/2025 à 18:00

AFYREN annonce son calendrier financier pour l’exercice 2026

Clermont-Ferrand/Lyon, le 18 décembre 2025 à 18h00 CET - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce aujourd'hui son calendrier financier pour l’exercice 2026.

Calendrier indicatif

Résultats annuels 2025 : Mardi 31 mars 2026 (après bourse)
Assemblée Générale annuelle : Mardi 16 juin 2026
Résultats semestriels 2026 : Vendredi 25 septembre 2026 (avant bourse)

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu

Valeurs associées

AFYREN
2,7850 EUR Euronext Paris +0,18%

