AFYREN annonce son calendrier financier pour l’exercice 2026
Clermont-Ferrand/Lyon, le 18 décembre 2025 à 18h00 CET - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce aujourd'hui son calendrier financier pour l’exercice 2026.
Calendrier indicatif
Résultats annuels 2025 : Mardi 31 mars 2026 (après bourse)
Assemblée Générale annuelle : Mardi 16 juin 2026
Résultats semestriels 2026 : Vendredi 25 septembre 2026 (avant bourse)
Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer