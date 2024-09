AFYREN annonce ses résultats financiers semestriels 2024

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



AFYREN NEOXY : premières commercialisations mais des ajustements opérationnels nécessaires pour atteindre la production en continu :

o Objectif de production en continu d’ici fin 2024 maintenu, sous réserve d‘ajustements sur la séparation-purification

o Premières tonnes d’acides biosourcés et d’engrais commercialisées aux clients

> Poursuite des partenariats et des avancées commerciales pour préparer le futur

> Premier rapport de durabilité et exécution de la feuille de route ESG



Une solide assise financière en support du démarrage d’AFYREN NEOXY

> Perte stable traduisant la bonne maîtrise des dépenses opérationnelles

> 43 M€ de trésorerie au 30 juin 2024, consommation de trésorerie de 6 M€, incluant un soutien transitoire au démarrage de la production en continu d’AFYREN NEOXY