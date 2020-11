Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afrique du Sud-Le secrétaire général de l'ANC soupçonné de corruption se rend à la police Reuters • 13/11/2020 à 09:34









JOHANNESBURG, 13 novembre (Reuters) - Le secrétaire général du Congrès national africain (ANC), parti au pouvoir en Afrique du Sud, s'est livré vendredi matin à la police de Bloemfontein, trois jours après l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre, rapportent plusieurs chaînes de télévision. Ace Magashule, qui est soupçonné de corruption pour des faits survenus alors qu'il était Premier ministre de l'Etat libre, devrait être déféré devant un juge à 08h00 GMT, selon le parquet. L'ANC n'a pas demandé sa démission. Il nie toute malversation. (Promit Mukherjee, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

