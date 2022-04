Affluent Medical : Initiation de couverture par Kepler Cheuvreux.

Communiqué de presse AFLLUENT MEDICAL



Initiation de couverture par Kepler Cheuvreux.



Affluent Medical bénéficie désormais du suivi de Kepler Cheuvreux avec la publication d’une étude intitulée «Kill three birds with one stone». Cette nouvelle note vient compléter la couverture de la valeur et enrichir le consensus des analystes aux côtés de Swisslife et Invest Securities. L’analyse financière est accessible sur le site internet : https://www.keplercheuvreux.com/, rubrique « Research Public Access ».