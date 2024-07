Affluent Medical bondit après son contrat de 15 millions d'euros avec Edwards Lifesciences

(AOF) - Affluent Medical (+16,88% à 1,87 euro) bondit ce vendredi après avoir annoncé avoir conclu plusieurs accords avec le groupe américain Edwards Lifesciences, relatifs à ses produits (anneau mitral ajustable Kalio ) et technologies (technologie de valve mitrale) de cardiologie structurelle. La medtech recevra un paiement initial en numéraire de 15 millions d’euros. Ce montant comprend notamment un paiement initial de 5 millions d’euros pour une option exclusive d’achat de Kephalios, la filiale à 100% d’Affluent développant l’anneau mitral ajustable Kalio.

Il inclut également un paiement initial de 5 millions d'euros pour la licence mondiale et non exclusive de la propriété intellectuelle d'Affluent sur la technologie biomimétique de remplacement de la valve mitrale cardiaque, et un paiement de 5 millions d'euros pour une participation au capital d'Affluent.

" Nous sommes fiers de signer ces accords avec le leader mondial de l'innovation en matière de cardiologie structurelle ", déclare le directeur général Sébastien Ladet. " La forte présence d'Edwards sur le marché mondial et son infrastructure commerciale offrent la possibilité à notre produit Kalios d'accompagner les médecins et leurs patients dans le monde entier, tout en établissant un partenariat solide pour Kalios et les valves mitrales chirurgicales utilisant notre technologie ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.