Lockheed Martin: teste avec succès le PAC-3 MSE information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir réalisé le 26 juin 2025, en collaboration avec l'U.S. Army, un essai en vol critique du PAC-3 MSE au White Sands Missile Range (WSMR), démontrant les capacités évolutives du système PATRIOT.



Au cours du test, les intercepteurs PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) ont engagé des menaces aériennes conventionnelles (ABTs), intégrant de nouvelles mises à jour logicielles et des algorithmes de chercheur améliorés.



Ces évolutions renforcent l'efficacité du système PATRIOT face aux menaces émergentes dans des environnements contestés.



Lockheed Martin précise que le PAC-3 MSE est déjà éprouvé au combat contre des menaces telles que les missiles hypersoniques, balistiques tactiques, de croisière et autres cibles aériennes, utilisant un impact direct qui délivre une énergie cinétique bien supérieure à celle des mécanismes classiques à fragmentation.





