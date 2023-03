Affluent Medical annonce le vif succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d’environ 13,7 M€

Demande totale représentant une sursouscription de 131,5 %

• Droits préférentiels de souscription exercés à hauteur de 85 %

• Emission de 10.146.450 ABSAR au prix de 1,35 € par ABSAR

• Exercice partiel de la clause d’extension pour un montant d’environ 0,7 M€

• Souscription de Truffle Capital à hauteur de 63% du montant de l’émission

• Règlement-livraison des actions nouvelles et des BSAR le 6 mars 2023



Aix-en-Provence, le 2 mars 2023 - 7h30 - Affluent Medical (la « Société » - code ISIN : FR0013333077 –

mnémonique : AFME), Medtech française spécialisée dans le développement international et

l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter l’incontinence

urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque, annonce aujourd’hui le vif succès de son

augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») par

émission d’Actions assorties de Bons de Souscription d’Actions Remboursables (« ABSAR »), dont le

montant, prime d’émission incluse, s’élève à environ 13,7 M€ (« l’Augmentation de Capital »), après exercice

partiel de la clause d’extension.