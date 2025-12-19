Communiqué de presse AFFLUENT MEDICAL



Affluent Medical annonce l’acquisition prochaine de Caranx Medical et Artedrone et devient Carvolix, pionnier des thérapies cardiovasculaires avec des implants innovants et des mini-robots autonomes pilotés par IA.



• Dans une opération sans décaissement de trésorerie, ces acquisitions réunissent des technologies de mini-robotique et d’intelligence artificielle, destinées à permettre aux cardiologues interventionnels de réaliser le remplacement des valves cardiaque et la prise en charge en urgence de l’AVC ischémique, soit un marché total estimé à 23 milliards de dollars d’ici 2030.



• Financement concomitant pouvant atteindre 30 M€, comprenant une première tranche de 10 M€ déjà sécurisée auprès de Truffle Capital (5 M€) et Edwards Lifesciences (5 M€), réalisé à un prix par action de 2,34 €, représentant une prime de 67% par rapport aux derniers cours. D’autres investisseurs se joindrons à cette première tranche.



• Le logiciel TAVIPILOT, un système de guidage piloté par IA pour l’implantation de valves aortiques par voie transcathéter (TAVI), a reçu l’autorisation de la FDA en juillet 2025, rapprochant Carvolix d’une commercialisation prévue aux États-Unis au premier trimestre 2026.



• La finalisation de l’opération est attendue d’ici la fin janvier 2026, une assemblée générale des actionnaires étant convoquée le 30 janvier 2026.