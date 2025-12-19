Affluent Medical annonce deux acquisitions

(AOF) - Affluent Medical a annoncé l’acquisition prochaine de Caranx Medical et Artedrone. Ces deux sociétés seront regroupées dans une nouvelle MedTech intégrée baptisée Carvolix. Le prix de ces deux opérations s’élève à 16,6 millions d’euros, et sera entièrement financé par l’émission d’actions nouvelles.

Ces acquisitions vont permettre de réunir des technologies de mini-robotique et d'intelligence artificielle, destinées à permettre aux cardiologues interventionnels de réaliser le remplacement des valves cardiaques et la prise en charge en urgence de l'AVC ischémique, soit un marché total de 23 milliards de dollars d'ici 2030.

