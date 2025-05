Affluent Medical annonce des résultats prometteurs pour son sphincter urinaire artificiel Artus et obtient l’autorisation de lancer la phase pivot de son essai clinique.

• L’approbation pour lancer la phase pivot a été accordée suite à l’examen du profil de sécurité positif de la phase clinique pilote.

• Les données de performance préliminaires montrent une amélioration de 87 % de la réduction des fuites urinaires.

• La phase pivot débutera dans les semaines à venir avec des centres supplémentaires en Espagne et en Italie et continuera à s’étendre au-delà des centres actuellement actifs.