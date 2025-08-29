Affirm, la banque de BNPL, bondit après de solides prévisions annuelles

28 août - ** Les actions de la banque Affirm Holdings

AFRM.O ont bondi de 12,9 % à 90,53 $ dans les échanges prolongés

** AFRM prévoit que FY 2026 gross merchandise value (GMV) - montant total en dollars de toutes les transactions sur la plateforme Affirm - sera supérieur à 46 milliards de dollars, au-dessus du consensus du marché de 45,67 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Le GMV des prêts mensuels à taux zéro a augmenté de 93 % au quatrième trimestre 2025, le nombre de commerçants finançant ces offres ayant plus que doublé

** L'analyste Daniel Perlin de RBC Capital Markets déclare qu'AFRM a battu tous les records et que ses prévisions pour l'année fiscale 2026 sont solides

** 15 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 10 à "conserver"; PT médian de 75 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action AFRM a progressé de 31 % depuis le début de l'année