Affirm en hausse avant la publication de ses résultats ; les dépenses de consommation en ligne de mire
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 20:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions d'Affirm Holdings AFRM.O ont augmenté de 4,1% jeudi avant les résultats trimestriels après la cloche, les investisseurs surveillant les signes de croissance des revenus et les tendances des dépenses de consommation

** Les analystes s'attendent à ce que la société de crédit à la consommation "achetez maintenant, payez plus tard" publie un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 27% à 837 millions de dollars, un BPA ajusté de 11 cents contre une perte de 14 cents il y a un an, selon LSEG

** Le rapport est essentiel après que les perspectives de revenus du dernier trimestre aient manqué les estimations de Wall Street

** AFRM en hausse d'environ 33% depuis le début de l'année par rapport au Nasdaq .IXIC en hausse de 12%

