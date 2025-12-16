Affinity, la société de Jared Kushner, se retire de la bataille pour le rachat de Warner Bros, selon Bloomberg News

La société d'investissement de Jared Kushner, Affinity Partners, s'est retirée de la bataille pour le rachat de Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté Bloomberg News mardi, citant un représentant de la société.