Affinity, la société de Jared Kushner, se retire de la bataille pour le rachat de Warner Bros, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 22:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement de Jared Kushner, Affinity Partners, s'est retirée de la bataille pour le rachat de Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté Bloomberg News mardi, citant un représentant de la société.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

WARNER BROS RG-A
28,8950 USD NASDAQ -2,74%
