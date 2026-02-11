JO 2026/Ski acrobatique: La Française Perrine Laffont médaillée de bronze en ski de bosses

Ski acrobatique - Finales des bosses femmes
Perrine Laffont a décroché mercredi la médaille de bronze en ski de bosses, la quatrième de la délégation française aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.
La championne olympique 2018 a été devancée par les Américaines Elizabeth Lemley, médaillée d'or, et Jaelin Kauf, en argent.
(Rédigé par Vincent Daheron)
