information fournie par Reuters • 11/02/2026 à 15:30

JO 2026/Ski acrobatique: La Française Perrine Laffont médaillée de bronze en ski de bosses

Ski acrobatique - Finales des bosses femmes

Perrine ​Laffont a décroché mercredi ​la médaille ​de ⁠bronze en ‌ski de bosses, la ​quatrième ‌de ⁠la délégation française aux ⁠Jeux ‌olympiques de ⁠Milan-Cortina.

La ‌championne ⁠olympique 2018 a ⁠été ‌devancée par ​les ‌Américaines Elizabeth Lemley, médaillée ​d'or, ⁠et Jaelin Kauf, en argent.

(Rédigé par Vincent ​Daheron)