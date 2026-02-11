Affaire Epstein: Jean-Noël Barrot "effaré" et "indigné" par les révélations sur un diplomate français

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lors d'une conférence de presse à Beyrouth, le 6 février 2026 au Liban ( AFP / anwar amro )

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est dit "effaré" et "indigné" mercredi par les faits révélés la veille mettant en cause un diplomate français, Fabrice Aidan, dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans les dossiers Epstein.

"Quand j'ai pris connaissance de ces informations, j'ai été effaré et j'ai fait ce que chacun aurait fait à ma place" en signalant les faits à la justice et en lançant une enquête administrative ainsi qu'une procédure disciplinaire, a déclaré le ministre sur RTL.

Il assure avoir découvert seulement mardi cette situation qui "l'indigne personnellement".

Les faits allégués "sont d'une très grande gravité", a encore dit le ministre. "Mais je vous interdis de laisser entendre que cela éclabousserait les agents du ministère des Affaires étrangères (...) qui n'ont pas à être mêlés à cela", a-t-il ajouté, sans "exclure" que d'autres diplomates français puissent être impliqués.

Fabrice Aidan est actuellement "secrétaire des Affaires étrangères principal en disponibilité pour convenances personnelles", avait indiqué Jean-Noël Barrot mardi soir sur X. Il exerçait au sein de l'énergéticien Engie , dont il a été suspendu, en raison des révélations dans les médias, a indiqué le groupe à l'AFP.

Selon les documents consultés par l'AFP, Fabrice Aidan a échangé des dizaines de courriels pendant plusieurs années avec l'homme d'affaires et criminel sexuel Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019.

Selon Mediapart et Radio France qui ont révélé l'affaire, Fabrice Aidan a fait bénéficier Jeffrey Epstein "d'informations diplomatiques, de services ou de ses réseaux à l'international".

Les premiers échanges répertoriés remontent à 2010, lorsque le diplomate était détaché par la France aux Nations unies où il était conseiller du diplomate norvégien Terje Rød-Larsen, qui fait lui-même l'objet d'une enquête en Norvège, ainsi que son épouse Mona Juul, pour "complicité de corruption aggravée" et "corruption aggravée" en raison de leurs liens avec Jeffrey Epstein.

La publication des Epstein files soulève des "soupçons graves sur des méfaits commis par des personnes individuelles, mais aussi d'influences d'interférence dans la vie politique de pays européens, dont la France", a encore dit Jean-Noël Barrot sur RTL.

"Il me semble que c'est que la place de ces documents, c'est dans des tribunaux, des tribunaux judiciaires plutôt que sur les réseaux sociaux", a-t-il ajouté.

Selon Mediapart, l'ONU avait été alertée en 2013 par le FBI de l'existence d'une enquête susceptible de mettre en cause Fabrice Aidan à New York pour des consultations présumées de sites pédopornographiques. Un porte-parole du Quai d'Orsay a expliqué à Mediapart qu'aucune charge n'ayant été retenue par la justice états-unienne à l'époque, aucune sanction n'avait été envisagée en France.

Le ministre Barrot ne s'est pas exprimé sur ce point sur RTL.