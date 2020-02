Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AF-KLM-Impact coronavirus de €150-200 mlns sur février-avril 2020 Reuters • 20/02/2020 à 07:15









PARIS, 20 février (Reuters) - Air France-KLM AIRF.PA a annoncé jeudi que l'épidémie de coronavirus, qui a conduit la compagnie à suspendre ses vols avec la Chine, devrait avoir un impact négatif de 150 à 200 millions d'euros sur son résultat d'exploitation au cours de la période de février à avril 2020. Lors de la présentation de ses résultats 2019, la compagnie franco-néerlandaise a souligné que l'épidémie, qui a provoqué la mort de plus de 2.000 personnes en Chine, s'était traduite par une baisse de ses réservations long-courrier sur la période de février à mai 2020 et avait pesé sur son activité cargo. Le groupe, qui a dégagé un résultat net de 290 millions l'an dernier (-130 millions par rapport à 2018), prévoit de réduire ses coûts unitaires entre -1% et 0% à change et carburant constants en 2020. (Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -5.12%