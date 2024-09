AEW: Laetitia Archambault nommée head of asset management France

(AOF) - AEW, spécialiste de l’investissement immobilier et de la gestion d’actifs, annonce que Laetitia Archambault rejoindra ses équipes le 23 septembre prochain en tant que head of asset management France. Elle sera basée à Paris et rattachée à Raphaël Brault, CIO Europe & Head of France. Elle a pour mission de diriger l’équipe d’Asset Management en charge de l’élaboration et du pilotage, pour l’ensemble des clients d’AEW en France, "des stratégies immobilières comprenant la gestion, le développement, la rénovation, la commercialisation locative, la valorisation et la vente d’actifs".

L'équipe en question, qui compte 125 membres, gère un portefeuille de plus de 1 600 actifs repartis sur différentes classes d'actifs (résidentiel, bureaux, logistique, commerce, hôtellerie et santé) et représentant plus de 6 millions de m2 en France.

Laetitia Archambault dirigeait depuis 2017 l'équipe Asset management France et Pays-Bas de Pimco Prime Real Estate.