AEW enregistre 5Md€ de transactions en 2019

(NEWSManagers.com) - La société de gestion immobilière AEW, filiale de Natixis Investment Managers, a réalisé 224 transactions pour un montant total de plus de 5 milliards d' euros en 2019, en hausse par rapport aux 4 milliards de 2018. Cette somme se partage à parts égales entre acquisitions et cessions.

La majorité des acquisitions a été réalisée en France, en Allemagne et en Espagne. La Finlande, la Hongrie, le Royaume-Uni et, pour la première fois, le Portugal, ont aussi été des cibles d' investissements d' AEW en 2019. Au total, les transactions ont été réalisées sur 11 marchés européens. Concernant les investissement, environ 25 % ont concerné des transactions value-added ou opportunistes. Les bureaux ont été le plus gros secteur d' allocation, suivi par la logistique, la dette senior, le résidentiel ainsi que le luxe et les magasins retail très fréquentés.

AEW affiche au 30 septembre un encours de 70,2 milliards, dont 32,3 milliards d' euros sont en Europe.