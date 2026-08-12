Aevex va racheter BlackSea pour 650 millions de dollars ; le cours de l'action chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action de la société de défense Aevex AVEX.N recule de 2,3 % pour s'établir à environ 22 dollars dans les échanges après clôture

** La société annonce son intention d'acquérir l'entreprise de défense navale BlackSea Technologies pour un montant pouvant atteindre 650 millions de dollars, sur une base sans dette

** L'opération comprend 250 millions de dollars en numéraire et 350 millions de dollars en actions, chaque action AEVEX étant évaluée à 27,50 dollars

** Elle comprend également 50 millions de dollars de complément de prix lié à la performance

** BlackSea fabrique des navires de surface et sous-marins sans pilote et permettra à Aevex d’élargir son portefeuille de solutions d’autonomie maritime et de diversifier ses sources de revenus

** Par ailleurs, Aevex affiche un chiffre d’affaires de 201,8 millions de dollars au deuxième trimestre, supérieur aux estimations de Wall Street qui s’élevaient à 159,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 700 et 720 millions de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 605,7 millions de dollars