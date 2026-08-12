 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aevex va racheter BlackSea pour 650 millions de dollars ; le cours de l'action chute
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 22:59
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action de la société de défense Aevex AVEX.N recule de 2,3 % pour s'établir à environ 22 dollars dans les échanges après clôture

** La société annonce son intention d'acquérir l'entreprise de défense navale BlackSea Technologies pour un montant pouvant atteindre 650 millions de dollars, sur une base sans dette

** L'opération comprend 250 millions de dollars en numéraire et 350 millions de dollars en actions, chaque action AEVEX étant évaluée à 27,50 dollars

** Elle comprend également 50 millions de dollars de complément de prix lié à la performance

** BlackSea fabrique des navires de surface et sous-marins sans pilote et permettra à Aevex d’élargir son portefeuille de solutions d’autonomie maritime et de diversifier ses sources de revenus

** Par ailleurs, Aevex affiche un chiffre d’affaires de 201,8 millions de dollars au deuxième trimestre, supérieur aux estimations de Wall Street qui s’élevaient à 159,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 700 et 720 millions de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 605,7 millions de dollars

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
88,49 -0,91%
Or
4 400,31 -0,19%
CAC 40
8 674,94 -0,46%
HAFFNER ENERGY
0,694 +16,44%
TOTALENERGIES
75,53 -1,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank