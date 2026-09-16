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AEVEX remporte un contrat SkyRange d'une valeur maximale de 92,2 millions de dollars ; son cours de bourse progresse
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 14:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** L'action de la société de défense AEVEX

AVEX.N progresse de plus de 3 % à 16,68 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a été sélectionnée pour un contrat d’une valeur pouvant atteindre 92,2 millions de dollars afin de soutenir le Centre de gestion des ressources d’essais du ministère de la Guerre (DoW), dans le cadre de son programme SkyRange

** SkyRange est l’initiative phare du ministère de la Guerre visant à moderniser les infrastructures d’essais de vol hypersoniques

** La société fournira des services d’intégration et d’ingénierie aéroportés, un soutien aux opérations de vol dans les couloirs d’essai de l’ouest des États-Unis et du Pacifique , ainsi que des services de relais de télémétrie aéroportée et de soutien aux données de mission

** Le contrat est conclu pour une durée de trois ans

** Huit des neuf sociétés de courtage attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, une recommande de "conserver", avec un objectif de cours médian de 34 dollars — données compilées par LSEG

** Depuis son introduction en bourse en avril, le titre a chuté de 67 %

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