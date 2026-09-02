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AEVEX en hausse après l'annonce d'un partenariat stratégique avec Divergent
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 15:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** L'action de l'entreprise de défense AEVEX

AVEX.N progresse de 1,45 % à 17,13 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce une collaboration stratégique avec Divergent, fabricant de structures métalliques pour divers secteurs, afin d’accélérer le développement et la production évolutive de systèmes aériens sans pilote adaptatifs (UAS)

** "Ensemble, AEVEX et Divergent exploreront des architectures de cellules adaptatives et des processus de fabrication définis numériquement, conçus pour raccourcir les délais de développement, réduire le nombre de pièces et permettre une production évolutive" – AEVEX

** 8 des 9 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, 1 recommande de "conserver"; objectif de cours médian à 34 $ – données compilées par LSEG

** Depuis son introduction en bourse en avril, le titre a chuté de près de 60 %

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