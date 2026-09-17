 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aetna, filiale de CVS Health, va simplifier les procédures d'autorisation des traitements contre le cancer
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 13:00
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Amina Niasse

La division d’assurance santé Aetna de CVS Health ( CVS.N ) réduira l’année prochaine le nombre d’autorisations préalables requises pour le traitement des patients atteints de cancer à une seule procédure d’autorisation médicale préalable en début de prise en charge, a annoncé jeudi la société.

Les prestataires obtiendront le feu vert de l’assureur pour prodiguer les soins en soumettant des documents attestant qu’un patient suit un traitement contre le cancer, plutôt qu’en soumettant des demandes d’autorisation distinctes pour les différents éléments de ce traitement, tels que la chimiothérapie, la radiothérapie, l’imagerie médicale et certaines immunothérapies.

La société a indiqué qu’elle mettrait en place ce processus groupé au cours du premier semestre 2027 pour l’ensemble de ses contrats privés ainsi que pour ses contrats Medicare Advantage destinés aux adultes âgés de 65 ans et plus et aux personnes en situation de handicap. Ces changements sont entrés en vigueur le 1er septembre pour les bénéficiaires de Medicaid dans huit États.

Katerina Guerraz, directrice des opérations chez Aetna, a déclaré: “La prévalence du cancer est élevée et, malheureusement, elle ne cesse d’augmenter.”

Mme Guerraz a expliqué que la mesure de réduction des autorisations d'Aetna se concentre sur l’oncologie, car les traitements reposent largement sur des examens radiologiques répétés, tels que l’IRM ou le scanner, qui sont soumis à de telles autorisations de la part de la plupart des assureurs.

Au cours d’un traitement, les prestataires soumettent en moyenne quatre demandes d’autorisation préalable pour chaque affilié d’Aetna atteint d’un cancer, a indiqué CVS dans un communiqué. Aetna prévoit d’étendre ce modèle à l’avenir aux personnes souffrant de troubles musculo-squelettiques, tels que des problèmes de genoux ou de hanches, a précisé Mme Guerraz.

CVS Health gère l’assureur santé Aetna, une chaîne de pharmacies de détail et un gestionnaire de prestations pharmaceutiques, Caremark.

Une enquête commanditée par CVS a révélé que 74% des prestataires considéraient la charge administrative comme l’un des principaux défis pour les cliniciens, 31% d’entre eux citant les autorisations préalables comme le facteur le plus important.

En 2025, l’AHIP, un groupement professionnel du secteur de l’assurance, a pris la tête d’engagements à l’échelle du secteur visant à réduire le nombre de prestations médicales nécessitant une autorisation, à normaliser les demandes électroniques entre les assureurs et à accélérer les réponses.

Son concurrent UnitedHealthcare, qui fait partie du groupe UnitedHealth UNH.N , a annoncé qu’il supprimerait environ 30% de ses exigences en matière d’autorisation préalable dans l’ensemble de ses activités d’assurance, tandis que Humana s’est engagé à supprimer 33% des autorisations préalables pour les soins ambulatoires.

Les prestataires peuvent soumettre leurs demandes d’autorisation à Aetna via un portail en ligne unique, a précisé Mme Guerraz, ce qui réduit le temps consacré à ces démarches par les prestataires et améliore les délais de réponse.

Valeurs associées

CVS HEALTH
91,680 USD NYSE -2,96%
HUMANA
384,575 USD NYSE -3,01%
UNITEDHEALTH GRO
375,390 USD NYSE -0,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.09.2026 13:44 

    (Actualisé avec contrats à terme, Apollo, Lennar et Celcuity) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,76% pour le Dow Jones .DJI , de 0,80% pour le Standard &

  • La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi lors d'une conférence de presse à l'issue d'un remaniement ministériel, au siège du gouvernement à Tokyo, le 17 septembre 2026 ( POOL / Rie KIKUCHI )
    Remaniement au Japon, les principaux ministres restent en poste
    information fournie par AFP 17.09.2026 13:37 

    La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a maintenu jeudi ses principaux ministres en poste lors d'un remaniement gouvernemental destiné à consolider la coalition au pouvoir tout en préparant une baisse controversée de la taxe sur la consommation. Les Premiers ... Lire la suite

  • La commissaire à l'Elargissement, Marta Kos, à Pristina le 15 mai 2026. ( AFP / ARMEND NIMANI )
    Association UE-Canada : l'UE se félicite d'être "plus attractive que jamais", malgré le rejet des Islandais
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.09.2026 13:33 

    "Je ne parle pas seulement du fait de devenir ou non membre de l'Union. Je parle de la volonté de travailler plus étroitement avec nous", a expliqué la commissaire à l'Elargissement, Marta Kos, ce jeudi 17 septembre, lors d'une visite à Oslo. Le rejet par les Islandais ... Lire la suite

  • Le bâtiment de la Banque d'Angleterre à Londres
    GB: La Banque d'Angleterre (BoE) laisse à nouveau son principal taux inchangé
    information fournie par Reuters 17.09.2026 13:12 

    La Banque d'Angleterre (BoE) a ‌une nouvelle fois maintenu jeudi son taux directeur inchangé, à ​3,75%, tout en laissant la porte ouverte à un relèvement au cas où le conflit au Moyen-Orient venait à se prolonger. La décision ​du MPC, le comité de politique monétaire ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,82 -0,83%
Pétrole Brent
103,47 -2,02%
CAC 40
8 168,07 +0,34%
BIOPHYTIS
0,0515 +12,45%
HAFFNER ENERGY
0,543 -11,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank