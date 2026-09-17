Aetna, filiale de CVS Health, va simplifier les procédures d'autorisation des traitements contre le cancer

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par Amina Niasse

La division d’assurance santé Aetna de CVS Health ( CVS.N ) réduira l’année prochaine le nombre d’autorisations préalables requises pour le traitement des patients atteints de cancer à une seule procédure d’autorisation médicale préalable en début de prise en charge, a annoncé jeudi la société.

Les prestataires obtiendront le feu vert de l’assureur pour prodiguer les soins en soumettant des documents attestant qu’un patient suit un traitement contre le cancer, plutôt qu’en soumettant des demandes d’autorisation distinctes pour les différents éléments de ce traitement, tels que la chimiothérapie, la radiothérapie, l’imagerie médicale et certaines immunothérapies.

La société a indiqué qu’elle mettrait en place ce processus groupé au cours du premier semestre 2027 pour l’ensemble de ses contrats privés ainsi que pour ses contrats Medicare Advantage destinés aux adultes âgés de 65 ans et plus et aux personnes en situation de handicap. Ces changements sont entrés en vigueur le 1er septembre pour les bénéficiaires de Medicaid dans huit États.

Katerina Guerraz, directrice des opérations chez Aetna, a déclaré: “La prévalence du cancer est élevée et, malheureusement, elle ne cesse d’augmenter.”

Mme Guerraz a expliqué que la mesure de réduction des autorisations d'Aetna se concentre sur l’oncologie, car les traitements reposent largement sur des examens radiologiques répétés, tels que l’IRM ou le scanner, qui sont soumis à de telles autorisations de la part de la plupart des assureurs.

Au cours d’un traitement, les prestataires soumettent en moyenne quatre demandes d’autorisation préalable pour chaque affilié d’Aetna atteint d’un cancer, a indiqué CVS dans un communiqué. Aetna prévoit d’étendre ce modèle à l’avenir aux personnes souffrant de troubles musculo-squelettiques, tels que des problèmes de genoux ou de hanches, a précisé Mme Guerraz.

CVS Health gère l’assureur santé Aetna, une chaîne de pharmacies de détail et un gestionnaire de prestations pharmaceutiques, Caremark.

Une enquête commanditée par CVS a révélé que 74% des prestataires considéraient la charge administrative comme l’un des principaux défis pour les cliniciens, 31% d’entre eux citant les autorisations préalables comme le facteur le plus important.

En 2025, l’AHIP, un groupement professionnel du secteur de l’assurance, a pris la tête d’engagements à l’échelle du secteur visant à réduire le nombre de prestations médicales nécessitant une autorisation, à normaliser les demandes électroniques entre les assureurs et à accélérer les réponses.

Son concurrent UnitedHealthcare, qui fait partie du groupe UnitedHealth UNH.N , a annoncé qu’il supprimerait environ 30% de ses exigences en matière d’autorisation préalable dans l’ensemble de ses activités d’assurance, tandis que Humana s’est engagé à supprimer 33% des autorisations préalables pour les soins ambulatoires.

Les prestataires peuvent soumettre leurs demandes d’autorisation à Aetna via un portail en ligne unique, a précisé Mme Guerraz, ce qui réduit le temps consacré à ces démarches par les prestataires et améliore les délais de réponse.