Aestiam nomme Jordan Morault Responsable des investissements

(Zonebourse.com) - La société de gestion spécialisée dans l'épargne immobilière annonce la nomination de Jordan Morault au poste de responsable des investissements

Il aura pour mission de piloter la stratégie d'investissement et d'arbitrage d'Aestiam, en cohérence avec le positionnement de la société de gestion autour de "l'immobilier à taille humaine".

Dans ses nouvelles fonctions, il contribuera à identifier et sélectionner des actifs de taille intermédiaire, adaptés aux besoins des utilisateurs. Sa feuille de route s'inscrit dans une démarche de gestion active, combinant acquisitions sélectives et arbitrages ciblés afin d'accompagner l'évolution des portefeuilles gérés par Aestiam.

Diplômé de KEDGE Business School, Jordan Morault débute sa carrière chez Constructa Asset Management en tant que Business Developer.

Il rejoint ensuite Serris Reim en 2018, en qualité de chargé d'investissement France & Europe.

Au sein de Serris Reim, il développe une expertise en immobilier tertiaire, couvrant notamment les bureaux, commerces, locaux d'activités et actifs de petite logistique, sur des volumes compris entre 1 et 30 millions d'euros.

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