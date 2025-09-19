Aestiam nomme 2 responsables des partenariats

(AOF) - Aestiam, société de gestion spécialisée dans les fonds immobiliers, annonce la nomination d’Adrien Baise-Cea et de Pascal Tripodi en tant que responsables des partenariats. Ce renforcement s’inscrit dans la dynamique de transformation engagée depuis 2024, avec pour objectifs : renforcer la relation partenaires, développer le réseau de distribution et accélérer l’adoption des nouvelles offres d’investissement.

Adrien Baise-Cea, diplômé de l'IESA Paris, a débuté dans le négoce de pierre avant de rejoindre Ecofip, acteur majeur de la défiscalisation en Outre-mer. Pendant cinq ans, il y développe une expertise en collecte et en animation de réseaux dans un environnement à forts enjeux. Il rejoint Aestiam pour prendre en charge l'animation du territoire France Est, avec une approche résolument partenariale et une connaissance fine du tissu local.

Pascal Tripodi, diplômé de l'ESSEC, présente un parcours alliant stratégie et opérationnel. Fort de neuf années passées dans des fonctions commerciales clés au sein du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, il a ensuite exercé en tant que conseil en investissement avant de rejoindre Perl où il a contribué au développement des relations partenaires. Basé à Nantes, il aura pour mission d'animer et de dynamiser le marché ouest de la France, en s'appuyant sur sa double expertise en gestion de réseaux et en accompagnement des CGPI et bancassureurs.