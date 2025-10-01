AES progresse après la publication d'un rapport selon lequel GIP s'apprête à racheter l'entreprise pour 38 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

1er octobre - ** Les actions de l'entreprise de services publics AES AES.N ont augmenté d'environ 15 % à 15,11 $, au plus haut depuis novembre 2024 ** La société se rapproche d'un accord de 38 milliards de dollars pour être acquise par Global Infrastructure Partners (GIP), détenu par BlackRock BLK.N , a rapporté le Financial Times mardi

** Les pourparlers entre GIP et AES sont à un stade avancé, bien qu'ils puissent encore échouer, selon le rapport

** AES a refusé de commenter, tandis que GIP n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de16,6 % depuis le début de l'année