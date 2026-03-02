AES Corp plonge après que le consortium BlackRock a accepté de racheter l'entreprise pour 33,4 milliards de dollars

2 mars - ** Les actions d'AES Corp AES.N en baisse de 17,5 % à 14,25 $ en pré-marché ** Un consortium dirigé par Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock BLK.N , et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST ont accepté d'acquérir AES dans le cadre d'une transaction de 33,4 milliards de dollars, y compris la dette

** Le consortium acquerra AES pour 15,00 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur totale de 10,7 milliards de dollars

** La transaction devrait être finalisée fin 2026 ou début 2027

** Les actions d'AES ont augmenté de 20,5 % depuis le début de l'année