AeroVironment s'envole après un contrat géant, Jefferies confirme son conseil

Le titre du spécialiste de la défense gagne 14% à New York après l'obtention d'un contrat de 500 MUSD auprès de l'US Army. De son côté, Jefferies confirme sa note d'achat sur titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 229 USD.

Pour Sheila Kahyaoglu, analyste en charge du dossier chez Jefferies, l'obtention d'un contrat de 500 MUSD par AeroVironment auprès de l'armée américaine pour le système de lutte anti-drones Titan renforce la visibilité de la croissance du chiffre d'affaires en 2027 et compense en partie l'impact de l'arrêt du programme militaire SCAR, qui constituait un risque pour la croissance.

Le bureau d'études estime que ce nouveau contrat, dont l'exécution est prévue jusqu'en juin 2029, pourrait représenter un pic de revenus annuels de 150 à 200 MUSD.

Selon l'analyste, cette opération confirme aussi l'accélération de la demande pour les systèmes de lutte anti-drones et renforce la thèse selon laquelle cette activité pourrait devenir l'un des principaux moteurs de croissance du groupe à long terme.