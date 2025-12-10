AeroVironment chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 décembre - ** Les actions du fabricant de drones militaires AeroVironment AVAV.O ont baissé de 4,5% à 268,70 $ après un bénéfice du 2ème trimestre inférieur aux estimations
** Bénéfice par action ajusté de 44 cents contre 78 cents estimés
** Bénéfice net de 21,8 millions de dollars, inférieur aux prévisions de 35,81 millions de dollars
** La société attribue la baisse de performance à l'augmentation des dépenses de comptabilité d'achat sans effet sur la trésorerie
** L'évaluation moyenne de 16 analystes sur le titre est "acheter"; PT médian à 400 $ - données compilées par LSEG
** L'action AVAV a augmenté de 82,9 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture
