AeroVironment chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations

10 décembre - ** Les actions du fabricant de drones militaires AeroVironment AVAV.O ont baissé de 4,5% à 268,70 $ après un bénéfice du 2ème trimestre inférieur aux estimations

** Bénéfice par action ajusté de 44 cents contre 78 cents estimés

** Bénéfice net de 21,8 millions de dollars, inférieur aux prévisions de 35,81 millions de dollars

** La société attribue la baisse de performance à l'augmentation des dépenses de comptabilité d'achat sans effet sur la trésorerie

** L'évaluation moyenne de 16 analystes sur le titre est "acheter"; PT médian à 400 $ - données compilées par LSEG

** L'action AVAV a augmenté de 82,9 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture