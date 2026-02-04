Aérospatiale & Défense : cap sur une croissance record en 2026
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 12:10
L'après-vente civile : Le moteur de la rentabilité
Le segment de l'après-vente commerciale continue de surprendre les analystes. Avec une progression de 21% sur un an, il fait largement mieux que les estimations initiales de Jefferies ( 10%). Cette performance est portée par la réouverture complète du marché chinois et par le besoin accru en pièces de rechange.
Dans ce contexte, GE Commercial Services mène la danse avec une hausse de 31% de son activité. Les revenus de WWD s'envolent de 50%, profitant du restockage massif en Chine. Honeywell bénéficie enfin d'un "déblocage" de sa chaîne d'approvisionnement, affichant 13% dans ce segment.
Les revenus de RTX Collins progressent de 13%, soutenus par la maintenance ( 24%) et les pièces détachées ( 11%), tandis que les modifications et mises à niveau ont augmenté de 7%.
Boeing et Airbus : Vers des altitudes historiques
Malgré les défis industriels, 2026 s'annonce comme l'année de tous les records pour les livraisons d'avions. Jefferies prévoit un total de 1 741 livraisons, soit mieux que le pic historique de 2018 (1 734 unités), avec notamment 659 livraisons pour Boeing et 917 livraisons pour Airbus.
Après une année 2025 marquée par des grèves, Boeing voit ses revenus associés aux équipements d'origine (OE) bondir de 139% au 4e trimestre grâce à une base de comparaison favorable. La production du 737 MAX devrait progressivement se porter à 44 appareils par mois en 2026, estiment les analystes de Jefferies.
Chez Airbus, la montée en cadence se poursuit, notamment sur l'A350. Hexcel, un fournisseur clé, anticipe la livraison de 80 unités en 2026 contre 57 en 2025.
Défense : des fournisseurs sur le pied de guerre
Le contexte géopolitique mondial entraine un véritable boom du secteur. Les revenus des grands maîtres d'oeuvre (les grands industriels) ont progressé de 13%, dépassant les prévisions de 7%.
A ce titre, Lockheed Martin a battu ses propres records avec la livraison de 191 appareils F-35 en 2025 et un carnet de commandes au plus haut, soutenu par des contrats massifs avec la Belgique et la Finlande.
De son côté, General Dynamics affiche une dynamique impressionnante dans le segment de combat avec un ratio commandes/facturations (book-to-bill) de 4,3 pour 1 au 4e trimestre, signe d'une demande "sans précédent" pour les munitions et les véhicules blindés en Europe.
Points de vigilance : IT et Incertitudes Politiques
Jefferies rappelle que tout n'est pourtant pas au vert. Le segment de l'IT de Défense montre des signes de faiblesse, notamment chez Booz Allen Hamilton (-10%), une entreprise de conseil et services IT pour la défense et le gouvernement US, qui a été pénalisée par les efforts de rationalisation budgétaire fédérale (DOGE) et des retards de financement.
Dans un contexte de hausse des prévisions de trafic aérien mondial ( 5,1% du nombre kilomètres-passagers payants en 2026) et de hausse des budhets militaires, la réussite de 2026 dépendra surtout de la capacité des grands industriels à livrer suffisamment vite pour répondre aux carnets de commandes.
