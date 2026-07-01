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Aéroports : quand la sécurité aux frontières fait grincer des dents
information fournie par AOF 01/07/2026 à 12:50

(Zonebourse.com) - C'est une lettre qui a été adressée à Ursula von der Leyen par les compagnies aériennes et les aéroports européens : les nouveaux contrôles aux frontières entraînent des files d'attente pouvant aller jusqu'à cinq heures, obligeant les passagers à patienter à l'extérieur et provoquant le départ de certains vols... à moitié vides ! Exaspérés, les professionnels demandent à Bruxelles une levée temporaire de ces contrôles.

Dans une lettre adressée à Ursula von der Leyen, les organisations professionnelles ACI Europe (représentant les aéroports de la région), ainsi qu'Airlines for Europe (A4E) et l'IATA (représentant les compagnies aériennes), ont demandé la possibilité de suspendre les contrôles prévus par le système d'entrée/sortie de l'UE.

Selon ces professionnels, les retards engendrés par ce système pousseraient même certaines touristes britanniques et américains à reconsidérer leurs projets de voyage en Europe !

Chez AlphaValue, on identifie par conséquent un risque pour ADP, avec une baisse potentielle des dépenses à Paris-CDG, principale porte d'entrée en France pour les passagers en provenance de pays hors UE. "Les voyageurs américains et ceux du Moyen-Orient représentent environ 12% des ventes des commerces aéroportuaires, alors même qu'ils constituent une part bien plus modeste du trafic total. De longues files d'attente aux frontières pourraient dissuader précisément ces passagers, qui dépensent le plus dans les boutiques de l'aéroport", indiquent les analystes.

Le courtier identifie également un risque majeur de réduction du nombre de vols pour Fraport. "Son activité d'assistance en escale ne dégage qu'une marge de 2,6% et est rémunérée principalement à l'acte (mouvement d'avion) plutôt qu'au passager. Si les avions à moitié vides restent gérables, des annulations réduiraient directement les revenus. Cela fragiliserait une division que la direction a récemment présentée comme l'un des piliers les plus solides de l'entreprise", poursuivent les analystes.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 01/07/2026 à 12:50:00.

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