Aéroports européens : la capacité de sièges, un baromètre de performance
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 14:03
L'étude met en lumière une accélération nette de l'offre de sièges entre le premier et le deuxième trimestre 2026 en Europe, une tendance largement portée par les compagnies à bas coûts (LCC). Ce mouvement profite particulièrement à l'Europe du Sud, où Aena, exploitant espagnol d'aéroports, affiche une croissance solide alimentée par Iberia et Air Europa. À l'opposé, le hub londonien de Gatwick et certains aéroports d'Europe centrale montrent des signes d'essoufflement.
Le cas ADP
ADP enregistre une hausse de 1,9% sur un an du nombre de sièges offerts par les compagnies aériennes dans ses aéroports parisiens au 2e trimestre. Un score très modeste, qui le place loin de Zurich ( 7,4%), Aena ( 5,4%) ou Francfort ( 6,2%). D'ailleurs, seuls Munich (-0,2%) et Heathrow ( 0,7%) font moins bien que Paris qui est donc loin d'être le plus dynamique en termes de croissance brute de capacité.
Pour le gestionnaire des aéroports parisiens, l'heure est à la normalisation opérationnelle. Après un ajustement important des capacités en janvier, le groupe bénéficie enfin d'un "répit" sur le plan capacitaire pour 2026. L'offre est notamment contrainte par des chantiers de rénovation majeurs prévus entre le deuxième et le quatrième trimestre 2026.
Concernant le mix transporteurs, easyJet renforce sensiblement son offre au printemps, tandis que Transavia conserve une dynamique très soutenue, avec une croissance à deux chiffres entre avril et juin. À l'inverse, Air France-KLM réduit modérément ses capacités en fin de trimestre.
Dans ce contexte, Morgan Stanley maintient son opinion positive sur ADP, privilégiant la visibilité et la discipline de rendement du groupe face à d'autres dossiers plus volatils.
Selon Morgan Stanley, ADP ne joue pas la course aux volumes. La stabilité retrouvée des capacités au deuxième trimestre 2026 conforte un positionnement plus défensif, fondé sur la visibilité et la discipline opérationnelle plutôt que sur la croissance brute.
Valeurs associées
|115,9000 EUR
|Euronext Paris
|+1,40%
A lire aussi
-
La création de Stellantis STLAM.MI garde tout son sens pour les années à venir, a déclaré vendredi le directeur général du constructeur automobile, après l'annonce d'un virage stratégique assorti de provisions massives qui ont fait chuter l'action à son plus bas ... Lire la suite
-
par Stephen Nellis L'Association de l'industrie des semiconducteurs a déclaré vendredi que les ventes mondiales de puces ont progressé de 25,6% en 2025 et qu'elles devraient atteindre les 1.000 milliards de dollars (847,74 milliards d'euros) en 2026. L'organisme ... Lire la suite
-
Les grandes banques françaises ont publié ces jours-ci des résultats financiers éclatants pour 2025, à l'image de la Société Générale vendredi, portés par les besoins financiers de leurs clients entreprises et le rebond de la banque pour les particuliers. BNP Paribas, ... Lire la suite
-
(Actualisé avec futurs sur indices ; Philip Morris International) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,46% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour le Standard ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer