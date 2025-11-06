Aeromexico, soutenu par Apollo, lève environ 223 millions de dollars lors d'une introduction en bourse très attendue aux États-Unis

Grupo Aeromexico AERO.N , soutenu par Apollo, a levé 222,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, attendue de longue date, mercredi, ouvrant la voie au retour de la compagnie aérienne mexicaine sur le marché public, près de quatre ans après sa sortie de la faillite.

L'optimisme autour de l'intelligence artificielle et la baisse des taux d'intérêt ont poussé les valorisations boursières à des niveaux record, alimentant les espoirs d'un rebond de l'introduction en bourse malgré les nouveaux vents contraires liés à l'impasse politique de Washington après les droits de douane américains.

Aeromexico et certains de ses actionnaires existants ont vendu 11,7 millions d'American Depositary Shares à 19 dollars l'unité, dans une fourchette de 18 à 20 dollars.

L'introduction en bourse a valorisé Aeromexico à 2,77 milliards de dollars avant ses débuts jeudi, lorsque la société commencera à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "AERO".

Soutenue par le gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo Global APO.N et le transporteur américain Delta DAL.N , la société a d'abord déposé une demande publique de cotation aux États-Unis l'année dernière, avant de reporter ses projets.

Le directeur général, Andres Conesa, avait rejeté les projets de cotation en février, au moment où le président américain Donald Trump a commencé à imposer des droits de douane au Canada et au Mexique.

Cette entrée en bourse intervient alors que l'administration Trump poursuit ses mesures de répression contre les compagnies aériennes mexicaines, en invoquant des problèmes de concurrence.

Le ministère des transports de Donald Trump a révoqué l'approbation de plusieurs itinéraires de transporteurs mexicains vers les États-Unis, tout en menant une campagne visant à mettre fin à la coentreprise entre Delta et Aeromexico, qui permet aux transporteurs de coordonner les horaires, les prix et les capacités pour les vols États-Unis-Mexique.

Aeromexico a longtemps été présente sur la principale bourse mexicaine avant d'être retirée de la cote dans le cadre de la procédure de faillite du chapitre 11, dont elle s'est sortie en 2022.

Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan et Evercore sont les co-chefs de file de l'opération.