Aeromexico, soutenu par Apollo, lève 222,8 millions de dollars lors d'une introduction en bourse très attendue aux États-Unis
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 04:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Grupo Aeromexico, soutenu par Apollo, a levé 222,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, attendue de longue date, mercredi, ouvrant la voie à un retour de la compagnie aérienne mexicaine sur le marché public, près de quatre ans après sa sortie de la faillite.

