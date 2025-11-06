Aeromexico, soutenu par Apollo, lève 222,8 millions de dollars lors d'une introduction en bourse très attendue aux États-Unis

Grupo Aeromexico, soutenu par Apollo, a levé 222,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, attendue de longue date, mercredi, ouvrant la voie à un retour de la compagnie aérienne mexicaine sur le marché public, près de quatre ans après sa sortie de la faillite.