Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* TP (ex-Teleperformance) TEPRF.PA a abaissé mercredi ses perspectives annuelles, citant un contexte commercial de plus en plus volatil affectant ses dernières prévisions d'activité.

* ELIS ELIS.PA a annoncé mercredi avoir renforcé sa présence au brésil avec l'acquisition d'Acquaflash pour un montant non dévoilé.

(Rédigé par Claude Chendjou)