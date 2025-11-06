Le typhon Kalmaegi se dirige vers le Vietnam après avoir fait 140 morts aux Philippines

Les habitants marchent le long d'une rue couverte de boue après le passage du typhon Kalmaegi à Liloan, dans la province de Cebu aux Philippines, le 6 novembre 2025 ( AFP / Jam STA ROSA )

Le typhon Kalmaegi, le plus meurtrier cette année aux Philippines, a fait au moins 140 morts, ont indiqué les autorités jeudi, et menace à présent le Vietnam qu'il devrait atteindre dans la nuit.

Des villes entières de la province centrale de Cebu aux Philippines, la plus durement frappée, ont été inondées, poussant les habitants à grimper sur les toits pour échapper aux eaux boueuses qui ont emporté voitures, camions et même d'énormes conteneurs de marchandises.

Le bureau national de la défense civile a confirmé jeudi 114 décès, auxquels s'ajoutent 28 morts enregistrés par les autorités de cette province.

A Liloan, une ville proche de Cebu City où 35 corps ont été retrouvés dans des zones inondées, des journalistes de l'AFP ont vu des voitures empilées les unes sur les autres par les crues et des toits arrachés, tandis que les habitants tentaient de dégager la boue.

Une femme marche le long d'une rue couverte de boue après le passage du typhon Kalmaegi à Liloan, dans la province de Cebu aux Philippines, le 6 novembre 2025 ( AFP / Jam STA ROSA )

Christine Aton, une femme handicapée, a perdu la vie, piégée dans sa chambre alors que les eaux montaient à l'intérieur de sa maison.

"Nous avons essayé de forcer (la porte de sa chambre) avec un couteau de cuisine et un pied-de-biche, mais elle ne bougeait pas... Puis le réfrigérateur a commencé à flotter," a déclaré sa sœur, Michelle Aton, 29 ans, à l'AFP.

"J'ai ouvert une fenêtre et mon père et moi avons nagé dehors. Nous pleurions parce que nous voulions sauver ma sœur aînée." "Mais mon père m'a dit que nous ne pouvions rien faire pour elle, que nous risquions tous les trois de mourir", a-t-elle expliqué.

- Coulée de boue -

Une photo aérienne montre des maisons endommagées après le passage du typhon Kalmaegi à Talisay, dans la province de Cebu aux Philippines, le 5 novembre 2025 ( AFP / Jam STA ROSA )

Sur l'île voisine de Negros, où au moins 30 personnes ont été tuées, les pluies torrentielles déclenchées par le typhon ont provoqué une coulée de boue volcanique qui a enseveli des maisons dans la ville de Canlaon, a déclaré le lieutenant de police Stephen Polinar à l'AFP mercredi.

"Les éruptions du volcan Kanlaon avaient déposé depuis l'année dernière des matériaux volcaniques." "Lorsque la pluie est tombée, ces dépôts se sont déversés vers les villages", a-t-il indiqué à l'AFP.

Six membres d'équipage d'un hélicoptère militaire qui s'est écrasé lors d'une mission de secours sont au nombre des victimes.

A Talisay, où un quartier d'habitat informel le long d'une rive a été emporté, Regie Mallorca, 26 ans, est déjà en train de reconstruire sa maison.

"Cela prendra du temps car je n'ai pas encore l'argent. Cela prendra des mois," a-t-il déclaré en mélangeant du ciment et du sable sur les décombres.

La région autour de Cebu City a été inondée par 18,3 centimètres de pluie dans les 24 heures précédant l'arrivée de Kalmaegi, bien au-delà de la moyenne mensuelle de 13,1 centimètres, a indiqué l'experte météo Charmagne Varilla à l'AFP.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Le typhon Kalmaegi, qui s'est renforcé, se dirige à présent vers le Vietnam qu'il devrait atteindre dans la soirée de jeudi en provoquant des vagues pouvant atteindre huit mètres de haut, selon le service de météorologie national.

Le vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha a averti mercredi que le typhon Kalmaegi était "dangereux et "très anormal", demandant aux autorités locales de s'y préparer.

Les Philippines ont déjà subi 20 tempêtes tropicales cette année avec Kalmaegi.

Le typhon Kalmaegi est le plus meurtrier de cette année aux Philippines, selon EM-DAT, une base de données mondiale sur les catastrophes naturelles. L'an dernier, le typhon Trami avait causé 191 morts dans l'archipel.