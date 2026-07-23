Aerolíneas Argentinas prévoit le plus important renouvellement de sa flotte depuis dix ans, avec l'acquisition de 20 nouveaux appareils

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Aerolíneas Argentinas a annoncé jeudi qu'elle allait ajouter 20 nouveaux appareils à sa flotte , ce qui marque la plus grande refonte de la compagnie aérienne d'État depuis une décennie, alors qu'elle cherche à renouveler un quart de sa flotte totale et 60 % de ses opérations long-courriers.

* Ce plan, qui s'étend de 2027 à 2031, sera entièrement financé par les ressources propres de la compagnie, a précisé le transporteur argentin.

* Des contrats avec des bailleurs portant sur 14 appareils ont été officialisés lors du salon aéronautique de Farnborough, , dont six gros-porteurs Airbus AIR.PA A330neo et huit avions à fuselage étroit Boeing BA.N 737 MAX 10.

* Six Boeing 737 MAX 8 viennent compléter ce programme de 20 appareils; deux ont déjà fait l’objet d’un contrat, quatre sont en cours de transactions.

* La première livraison, un 737 MAX 8, est prévue début 2027; les A330neo rejoindront la flotte à partir du premier semestre 2028.

* “La signature de ces accords à Farnborough est un message clair de confiance de la part du secteur envers notre compagnie”, a déclaré Fabian Lombardo, directeur général d’Aerolíneas Argentinas.

* Lombardo a ajouté que ces accords reflétaient une stratégie à long terme axée sur l’efficacité et la rentabilité.