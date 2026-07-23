 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aerolíneas Argentinas prévoit le plus important renouvellement de sa flotte depuis dix ans, avec l'acquisition de 20 nouveaux appareils
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 15:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aerolíneas Argentinas a annoncé jeudi qu'elle allait ajouter 20 nouveaux appareils à sa flotte , ce qui marque la plus grande refonte de la compagnie aérienne d'État depuis une décennie, alors qu'elle cherche à renouveler un quart de sa flotte totale et 60 % de ses opérations long-courriers.

* Ce plan, qui s'étend de 2027 à 2031, sera entièrement financé par les ressources propres de la compagnie, a précisé le transporteur argentin.

* Des contrats avec des bailleurs portant sur 14 appareils ont été officialisés lors du salon aéronautique de Farnborough, , dont six gros-porteurs Airbus AIR.PA A330neo et huit avions à fuselage étroit Boeing BA.N 737 MAX 10.

* Six Boeing 737 MAX 8 viennent compléter ce programme de 20 appareils; deux ont déjà fait l’objet d’un contrat, quatre sont en cours de transactions.

* La première livraison, un 737 MAX 8, est prévue début 2027; les A330neo rejoindront la flotte à partir du premier semestre 2028.

* “La signature de ces accords à Farnborough est un message clair de confiance de la part du secteur envers notre compagnie”, a déclaré Fabian Lombardo, directeur général d’Aerolíneas Argentinas.

* Lombardo a ajouté que ces accords reflétaient une stratégie à long terme axée sur l’efficacité et la rentabilité.

Valeurs associées

AIRBUS
206,050 EUR Euronext Paris +0,76%
BOEING CO
209,640 USD NYSE +0,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )
    7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs
    information fournie par Le Particulier 25.07.2026 08:00 

    Les cryptoactifs attirent de plus en plus d’épargnants. Ce type d’investissement présente toutefois des risques élevés et reste largement méconnu des particuliers. Quel cryptoactif choisir ? Comment sélectionner la plateforme ? Comment stocker vos cryptoactifs ... Lire la suite

  • Feu de broussailles à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )
    Incendies en Europe : les derniers développements
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:25 

    Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet. France: nouvelles ... Lire la suite

  • L'entrée de la ville de Biscarosse, dans le sud-ouest de la France, avec un ciel opacifié par la fumée d'un incendie de forêt, le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Sud-Ouest: plus de 140.000 personnes évacuées, les flammes s'approchent de Bordeaux
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:08 

    Plus de 140.000 personnes évacuées et 22.000 hectares brûlés: les flammes continuent dans la nuit de vendredi à samedi de dévorer les Landes et surtout la Gironde, où les autorités s'inquiètent désormais pour Bordeaux et ont annoncé des dizaines de milliers d'évacuations ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 24/07/2026
    Top 5 IA du 24/07/2026
    information fournie par Libertify 25.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Accor, Argan, Carrefour, Johnson & Johnson, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank