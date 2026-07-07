Aérien : la baisse du kérosène soulage les compagnies européennes, l'avis des analystes

La détente sur les prix du carburant et un environnement géopolitique plus favorable améliorent les perspectives du transport aérien européen. Concrètement, les risques qui pesaient il y a encore quelques semaines sur le secteur ont tendance à s'estomper, estiment Bernstein et Morgan Stanley, même si la discipline en matière de capacités demeure un élément déterminant pour préserver les rendements.

Le scénario de crise redouté il y a quelques semaines semble s'éloigner, alors que la crise au Moyen-Orient devrait se régler autour d'une table de négociations. Témoignant de cette accalmie, le prix du kérosène a reflué sous les 1 000 USD la tonne, réduisant fortement les risques sur les bénéfices des compagnies aériennes européennes. Selon Bernstein, les transporteurs devraient adopter un discours plus optimiste à l'occasion de leur prochaine publication trimestrielle, les craintes de faillites ou de fortes réductions de capacités hivernales s'étant largement dissipées.

Ce constat est aussi partagé par Morgan Stanley qui anticipe "un ajustement prudent" de l'offre des compagnies traditionnelles. En effet, selon les données de programmation OAG (Official Airline Guide, soit l'un des principaux fournisseurs mondiaux de données sur le transport aérien, ndlr) les transporteurs historiques ont réduit leurs capacités du troisième trimestre de 1% en moyenne par rapport aux prévisions publiées huit semaines plus tôt, contre seulement 0,2% pour les compagnies à bas coûts. Pour la banque américaine, cette discipline de capacité constitue un facteur favorable à la rentabilité du secteur.

IAG reste le grand favori

Bernstein anticipe un bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre supérieur de 7% au consensus pour IAG, porté par la vigueur des lignes transatlantiques et espagnoles, une amélioration des coûts et une croissance toujours négative des capacités sur l'axe Royaume-Uni-Amérique du Nord. L'objectif de cours est relevé à 550 pence (vs 480 pence précédemment).

Morgan Stanley conserve également IAG parmi ses valeurs préférées ("Top Pick"), estimant que la modération de la croissance des capacités constitue un soutien supplémentaire pour le groupe.

Ryanair demeure la référence parmi les low-cost

Bernstein considère Ryanair comme l'autre grand gagnant du secteur et confirme sa note de "surperformance" sur le titre avec une cible de 32,5 EUR. La banque prévoit un bénéfice net supérieur de 4% au consensus au deuxième trimestre et estime que l'amélioration des réservations, favorisée par la détente sur les prix du carburant, renforce encore son profil. Son bilan solide et son niveau élevé de couverture sur le carburant demeurent des avantages compétitifs majeurs.

Morgan Stanley note toutefois que Ryanair conserve une croissance de capacités soutenue, proche de 9% sur un an au troisième trimestre, tout en ne réduisant pratiquement pas son programme par rapport aux prévisions précédentes.

Air France-KLM : des perspectives solides mais une prudence persistante

Bernstein se montre globalement en ligne avec le consensus sur Air France-KLM. La banque met en avant la bonne tenue des rendements sur le long-courrier, la maîtrise des coûts hors carburant et la qualité de l'offre premium, mais estime que l'endettement et les besoins d'investissement continuent de limiter l'attrait du titre. L'objectif de cours est relevé de 10,2 à 12,40 EUR.

Morgan Stanley souligne de son côté qu'Air France-KLM affiche la plus forte croissance de capacités parmi les grands transporteurs européens, autour de 3% sur un an au troisième trimestre, principalement grâce à Transavia France et Pays-Bas.

De son côté, JP Morgan a confirmé ce matin sa note "surpondérer" sur le titre du transporteur aérien, avec un objectif de cours relevé de 15 à 16 EUR. La note souligne également des perspectives de bénéfices supérieures aux attentes au deuxième trimestre, avec un EBIT attendu à 408 MEUR contre 301 MEUR pour le consensus.

Lufthansa : amélioration opérationnelle, mais réserves des analystes

Bernstein estime que Lufthansa progresse dans son redressement opérationnel mais considère que les tensions sociales et les négociations avec les syndicats demeurent un point d'attention. L'objectif de cours est porté de 7,9 à 10 EUR grâce à la baisse des risques liés au carburant.

Morgan Stanley observe par ailleurs que Lufthansa est la compagnie ayant le plus fortement réduit ses capacités du troisième trimestre, avec une baisse de 2% par rapport aux prévisions publiées huit semaines auparavant. Le courtier estime que cette discipline pourrait toutefois se traduire par un manque à gagner sur les coûts unitaires hors carburant (CASK ex fuel) par rapport aux objectifs de la direction.

easyJet et Wizz Air restent moins convaincantes

Bernstein considère que l'offre de rachat menée par Castlelake sur easyJet concentre désormais l'essentiel de l'attention des investisseurs et que les résultats trimestriels devraient avoir un impact limité sur le titre. L'objectif est porté de 450 à 660 pence, légèrement sous le prix de l'offre de 690 pence.

Sur Wizz Air, Bernstein salue la performance opérationnelle du groupe, capable d'absorber une très forte croissance des capacités, mais demeure préoccupé par la pression persistante sur les recettes unitaires. L'objectif de cours est relevé de 1 200 à 1 400 pence, avec une note de "performance de marché".

Morgan Stanley souligne également que Wizz Air affiche la plus forte croissance de capacités parmi les compagnies à bas coûts au troisième trimestre, nettement supérieure à celle de ses concurrentes.