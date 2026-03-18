AerCap commande 100 avions A320neo supplémentaires à Airbus
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 09:50
AerCap annonce avoir signé une commande ferme auprès d' Airbus portant sur 100 appareils de la famille A320neo, comprenant 23 avions A320neo et 77 appareils A321neo.
Aengus Kelly, directeur général d'AerCap, souligne que cette commande reflète sa "forte conviction dans la demande à long terme pour ces avions très efficaces", mettant en avant des coûts d'exploitation réduits et des émissions plus faibles.
Airbus précise qu'il s'agit de la plus importante commande directe jamais passée par AerCap pour ce type d'appareil et rappelle que la famille A320, qui totalise plus de 19 000 commandes, offre une réduction d'au moins 20% de la consommation de carburant et des émissions de CO? par rapport à la génération précédente. Ces appareils peuvent par ailleurs fonctionner avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable (SAF), Airbus visant une compatibilité à 100% d'ici 2030.
Le titre Airbus progresse de 1% ce matin mais affiche toujours un repli de l'ordre de 13% depuis le début de l'année.
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